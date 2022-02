Ehkki peamiselt on raskesti läbitavad väiksemad tänavad, kohtab puudulikku lumekoristust ka suurematel teedel. Nii kurdab Aardla tänava elanik, kes on sellest teatanud ka Tartu kodulehel rubriigis «Ametnik vastab».

«Olen aastate jooksul märganud, et alati viiakse lumi ära sellelt tänavapoolelt, kus ei ole elektriposte, sest nii on lumekoristajal mugavam. Sel aastal on kaks korda lund veetud Aardla tänavalt minu maja vastaspoolelt, aga mind see ei aita,» kirjutas ta 2. veebruaril linnavalitsusele.