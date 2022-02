Lees ütles, et prognoos tulenes sellest, kes võiksid olla sissetuleku järgi taotlejad. «Seda me kuidagi ei osanud arvata, millega täpselt nad kütavad, kui suures majas elavad ja kui suured elektriarved neil on,» lausus Lees. «Mitu inimest on öelnud, et kättesaadav summa oleks nii väike, et ei motiveeri tegutsema. Usutavasti on ka inimesi, kellele see protsess on keerukas. Kuuleme ka seda, et kui keskvalitsus on välja kuulutanud uued abimeetmed, siis oodatakse ära, mis on nende mõju.»