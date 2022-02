Tartu ülikooli korvpallimeeskond Maks ja Moorits on praegu küll ilma paari mängija ning ühtlasi ka peatreeneri ja abitreenerita, kuid täna võeti Tallinna Kalevi vastu teine võit järjest. Teine järjestikune võit on see ka ajutiselt peatreeneri rolli asunud Olari Naritsale.