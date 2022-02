Vanemuise teatel on noorematel vaatajatel võimalus kaasa elada Nangijaalas toimuvale värvikale põnevusloole Kibuvitsaoru vabastamisest kurja türanni Tengili rõhumise alt. Vanemad vaatajad saavad aga samal ajal mõtiskleda sõprusest, vendlusest, üllusest ja inimelu kaduvusest.

Lavastaja Tiit Palu hinnangul räägib Lindgreni muinaslugu sellest, mis on elus tähtis. «See lugu on selge ja sügav ning puudutab inimest vanusest sõltumata,» ütles ta. «Lava võimalused toetavad lavastust ning lavastus toob välja teatri võimalused.»

Lavastaja sõnul on Vanemuise draamatrupis praegu näitlejad, kes usutavalt saavad kehastada vendasid, kellel noorusest hoolimata on kaastundlik süda ja aumeel. «Need on meie noorimad näitlejad Oskar Seeman ja Kaarel Pogga,» ütles lavastaja. «Loomulikult toetab neid selles loos veel hulk näitlejaid, kes loovad terve tegelastegalerii.»