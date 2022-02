Kliinikumi A-korpuse algne ehitusaeg jääb 1970ndatesse, kuid rekonstrueerimise üks etapp on 2020. aasta järel juba tehtud. Siis anti uus ilme korpuse 0-korrusele ja 5.–7. korrusele, samuti fassaadile. Nüüd võtab ehitusfirma ette hoone teisedki korrused.

Täpsemalt selgitas Kivastik, et teise korruse ruumid saavad olema silmakliiniku ja närvikliiniku ambulatoorsete vastuvõttude ja ultraheliuuringute päralt. Kolmandal ja neljandal korrusel seab kliinik seevastu sisse kirurgiakliiniku palatiosakonnad. Kokku tuleb kahe korruse peale 54 aktiivravi voodikohta. Nendest neli palatit on isolatsioonipalatid ja 12 voodikohta teise astme intensiivravi jaoks.

Tartu ülikooli kliinikumi juhatuse esimees Priit Perens peab oluliseks, et pärast ehitustöid saavad nii töötajad, õppurid kui ka patsiendid paremad tingimused.

Toomas Kivastik selgitas, et pärast ehitustöid on hoones õhkisolatsiooniks vajalik ventilatsioonirežiim, mis hoiab näiteks isolatsioonipalatis ümbritsevate ruumide suhtes madalamat õhurõhku ja tagab vajaliku õhuvahetuse. «Voodi juurde tuleb muidugi ka meditsiiniline hapnik ja suruõhk ning adekvaatses hulgas tugev- ja nõrkvoolupistikuid,» lisas ta.

Ka Nordecon AS-i juhatuse esimees Gerd Müller sõnas, et neil on hea meel, et saavad kliinikumi arengule taas kaasa aidata.