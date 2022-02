Lastefond palub abi kaheksaaastase Oskari raviks vajaliku hingamisseadme soetamisel

Oskar on 8-aastane sügava puudega laps, kel on diagnoositud mitmed kaasasündinud haigusseisundid, millega kaasneb ravile raskesti alluv epilepsia, kõigi jäsemete halvatus ning veel mitmed tervisemured. Laps vajab ööpäevaringset hoolt. Neelamishäirete tõttu vajab Oskar ka aspireerimist ning seetõttu on talle kopsupõletike ära hoidmiseks paigaldatud gastrostoom, mille abil Oskarit toidetakse.