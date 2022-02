Ei või olla, no oota, ma loen kokku! Selline oli Tartu vallavanema Jarno Lauri esimene vastus tähelepaneku kohta, et valla välja antava infolehe ühes numbris on teda pildil näha rohkem kui ühel käel sõrmi. Ta võttis ette Tartu valla kuukirja – nii seisab määratlus 24-leheküljelise trükise päises – jaanuarinumbri ja asus loendama.