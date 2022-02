REEDENE RÕÕM ⟩ Salme viikingid jõudsid rahva ette tänu tartlannast vilunud arheoloogile

Tänavu täitub mul 25. tööaasta arheoloogina, aga esimest korda osalesin arheoloogilistel väljakaevamistel juba 16-aastaselt. Aasta oli siis 1989, kui järjekordsel isamaalisel üritusel hõigati välja, et kes koolinoortest sooviks võtta osa Jaani kiriku juures toimuvatest väljakaevamistest. Otsustasin sinna minna ja see oli armastus esimesest kühvlitõmbest. Kui kaevasin välja esimest luustikku, siis see inimene, kes oli sinna maetud, hakkas minu jaoks justkui uuesti elama.