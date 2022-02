Seejärel, kui Muhv, Kingpool ja Sammalhabe kassid teravmeelse võtte abiga linnast välja meelitasid, asusid linna valitsema rotid. «Rottide suur jultumus ja nende kõrge sigivus teevad rotivastase võitluse äärmiselt raskeks. Kõige hullem on see, et linnas pole üldse kasse. Kassi eest pakutakse hea ratsahobuse hinda.» (Lk 165) Sammalhabe võttis lõpuks asja olemuse targasti kokku: «Looduses on ju kõik omavahel seotud. Kassid asusid saarele ja selle tagajärjel põgenesid linnud. Linnud põgenesid ja selle tagajärjel võtsid puude otsas võimust röövikud, sest polnud enam linde, kes oleks neid hävitanud. Linnas aga möllavad rotid, sest seal pole kasse, kes neid vaos hoiaksid.» (Lk 176)