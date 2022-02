Terviseameti lõuna regoinaalsoakonna juhataja Tiia Luht sõnas, et nii kõrget nakatumist varasemalt ei ole Tartumaal varem olnud. «Viiruselevik on väga laialdane kogu Tartumaal. Kõikidest Tartumaa testidest on viimase 24 tunni jooksul olnud positiivsed 58 protsenti,» sõnas Luht.