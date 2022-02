Kahtlane: Tartus põlesid teist ööd prügikastid

Teisipäeva ööl vastu kolmapäeva tuli päästjatel kustutada plastist prügikaste nii Kalda teel kui ka Kaunase puiesteel. Mõlemad väljakutsed toimusid vähem kui tunnise vahega. Kokku hävis tol ööl põlengutes kolm prügikasti ja kaks said kuumakahjustusi.

Lõuna päästekeskuse kommunikatsioonijuht Marek Kiik sõnas, et üldiselt tuvastavad nende inspektorid majapõlenguid ning prügikastide süttimise põhjuse väljaselgitamine käib eelkõige omaniku palvel.

«On keeruline öelda, millest need põlengud võisid tekkida,» rääkis Kiik. «Kuigi kohal käinud päästjatele paistis, et tegu võib olla tahtliku süütamisega, ei saa välistada, et põleng tekkis hõõguvast sigaretikonist või lõpuni kustumata tikust.»