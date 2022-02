Loodusmuuseum ja botaanikaaed annavad välja uue loodusteemalise taskuhäälingu

Taskuhäälingu nimi on inspireeritud omapärasest linnust – rukkiräägust, kes oma krääkimisega on üks tuntuima häälega linde. Teda tunneb kuulmise järgi ära igaüks, kes on sattunud õhtuhämaruse saabudes suvisele heinamaale. Arvatakse, et meie igapäevane sõna «rääkima» (ehk kõnelema) arenes sõnast, mis algselt tähendas räägu rääkimist või muid teravaid hääli.