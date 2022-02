Mondo maailmahariduse suuna juhi Diana Tamme sõnul näitas häkaton, et eesti noored on julged kaasamõtlejad.

«Soovisime panna Eesti noori nägema võimalusi, kuidas igaüks meist saab globaalsete väljakutsete lahendamiseks midagi ära teha,» lisas ta. «Kõik osalenud tiimid tulid välja konkreetsete projektiideedega, millel on tugev potentsiaal realiseeruda. Žürii on veendunud, et me kuuleme nendest algatustest ka tulevikus.»