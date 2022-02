Truuse on varem olnud mitmekordne Eesti meister U15 ja U17 vanuseklassis, teeninud Põhjamaade meistrivõistlustel U15 klassis kulla ja U20 klassis hõbeda.

Tüdrukud teevad praegu väga head tööd. Ega vehklemine ole lihtne ala, paljudele ei meeldi, et trennis torgata saab, selgitas treener Anatoli Jasnov.

«Gabrielal on viimased kuud koroona tõttu rasked olnud ja välisvõistlused ei ole õnnestunud. Nüüd näitas ta head taset ja vorm vist hakkab taastuma,» selgitas Jasnov. Ka Mironovi puhul näeb ta arenguruumi. «Leanal pole veel õiget koordinatsiooni, siiski tema taktika on juba hea. Aga ta mõtleb õigesti ja teab, mida on vaja teha,» ütles Jasnov.