Irina Panova: eestikeelsele õppele ainetundmise arvelt

Eestikeelne õpe seaduse järgi tähendab, et õppetöö koolis on vähemalt 60 protsendi ulatuses eesti keeles. Nagu abilinnapea on õigesti märkinud intervjuus ERRile: «Tõesti, kui me võtaksime endale riikliku seadusest tuleneva eesmärgi 60 protsenti, siis me võiksime jalad laua peale panna ja öelda: tehtud. Tartus sisuliselt see täna nii on.»