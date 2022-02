Lugejate ette on tulnud Tartu aukodaniku, kirjandusteadlase, õppejõu ja kirjaniku Jüri Talveti antoloogia «Valitud tõlkeluulet», mis annab põhjaliku ülevaate tema kui luulevahendaja elutööst. Tartu ülikooli kirjastus on avaldanud selle kahes köites ja saatnud eksemplare ka neile, kelle loomingut on samasse antoloogiasse tõlgitud.