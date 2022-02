Tervise arengu instituudi (TAI) tellitud ja teisipäeval avalikustatud reoveeuuringu tulemustest selgus, et eelmise aasta septembris tarbisid Tartu inimesed ühel nädalal alkoholi sellisel määral, et see ületas mitu korda Eesti keskmist taset. Et selline näitaja tundub väheusutav, palus Tartu Postimees TAI teaduril Katri Abel-Ollol selgitada uuringu metoodikat ja tagamaid.