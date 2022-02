Risto Lehiste sõnul on see tsitaat päris prohvetlik. «Sügisel 1968 Tartus kokku tulnud ja Fixiks ristitud ansambli agenda oli midagi hoopis enamat kui lääne bändide kaverdamine. Oma lood, perfektne vokaal, väga teravad tekstid – bänd, mis lõi festivalidel, lauluvõistlustel ja konkurssidel laineid üle Eesti ja ka piiri taga,» lisas ta.

Mõnikord vaieldakse, mis on Eesti kõige vanem tegutsev ansambel. «Kui otseselt nime järgi võtta, siis Laine, mis asutati 1960. Aga kui võtta selle järgi, et keegi ka originaalkoosseisust jätkuvalt rivis oleks, siis on 1968. aastal alustanud Fix ülekaalukalt võitja,» märkis Lehiste. «Fenomenaalse ansambli ridades on aastate jooksul kaasa löönud üle 40 muusiku ja ansambliliikme.»