Sahk mattis roogitud jalgtee meetrise lume alla

Pikem selgitus oli, et Lembitu tänavat läbib bussiliin, sestap sahatakse seda linna tellimusel päevas mitu korda. Just Pärismaa kodumaja juures lähevad nii autotee kui ka kõnnitee kitsamaks, nii on sahkamise järel on seal kõnnitee puhastamisega suurem vaev.