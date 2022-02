Omikrontüvega nakatumise laine on uhtunud üle terve Eesti ja eile lisandus ligi 6500 nakatunut. Koroonaviiruse lai levik on surve alla pannud ettevõtjad, aga puutumata ei ole jäänud ka Tartu ülikooli (TÜ) kliinikum, kus on nakatumise tõttu tööpostilt kõrvale jäänud sadakond töötajat.