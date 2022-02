Noore looduskaitsja auhinna pälvis Tartu ülikooli samblikeuurija

Auhinna andis laureaadile üle ELFi nõukogu liige ja kirjanik Jan Kaus. Ta tõdes, et on igati tore, et noore looduskaitsja auhind läheb just inimesele, kes on keskendunud ääretult vanade organismide uurimisele ja kaitsmisele. «Siin teostub järjepidevus selle sõna kõige sügavamas mõttes,» nentis Kaus.