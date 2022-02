Laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul ei ole praegu tegemist veel lõplike andmetega. «Veel kestab väliskollektiivide registreerumine, Tallinna ja Harjumaa 1.-2. klassi tantsurühmade registreerumine toimub alles septembrikuus ning kõigil kollektiividel on oma andmeid võimalik korrigeerida kuni 15. oktoobrini,» selgitas ta.

«Registreerumise esmased tulemused on samas meile väga vajalikud selleks, et edasisi tegevusi planeerida ja õppeprotsessi korralda. Täpsema ülevaate saame aga alles 2023. aasta eelproovides, kui kunstilised meeskonnad kollektiividega kohtuma hakkavad. Nüüd on üle Eesti algamas töö repertuaariga: juba selle nädala lõpus toimuvad tantsujuhtide repertuaariseminarid, sellele järgnevad esitluskontserdid ning järgmise aasta alguses läheb lahti maakondlike eelproovide maraton,» lisas Toomla.