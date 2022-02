Rahvaloendusel alustavad täna tööd loendajad

«Eesmärk on loenduse teine etapp viia läbi telefonitsi, kodukülastused on viirusepandeemia olukorras viimane valik. Vajadusel toimuvad need vaid eelneval kokkuleppel ning rangelt tervise ohutust ja reegleid järgides,» selgitas statistikaameti rahvaloenduse projektijuht Liina Osila.