Tõnis Arjus ja Kaspar Alev: Rohepööre kui vaade peeglisse. Oleme liiga kaua talunud ebameeldivusi oma elukeskkonnas

Rohepööre, kliima ja keskkond on praegu ühiskonnas viiruse kõrval kandvad märksõnad. Samal ajal on tunda, et niivõrd suured sõnad ja kaugena mõjuvad abstraktsed probleemid tahaks pigem kõrvale, ootele panna, et kõigepealt oluliste ja pärisprobleemidega tegeleda. Veel hullem, sõna rohepööre on hakatud kui mingit võõrast kolli käsitlema, kes muudkui sobrab meie rahakotis.