RMK Tartumaa metskonna metsaülemana on minu ülesanne hoolitseda selle eest, et meie maakonnas kasvaksid terved ja tugevad metsad. See tähendab, et riigimetsas leiduvad loodusväärtused oleks hoitud, et vajalikud metsahooldustööd oleks õigel ajal tehtud, et küpseks saanud majandusmetsast saaks kvaliteetset puitu ja et raietööde järel pandaks lankidele võimalikult kiiresti uued puud kasvama.