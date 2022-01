«Lenini valss» on kirjutatud «Gogoli disko» järjeks. FOTO: Lepp Ja Nagel

Paavo Matsin lubas 17. jaanuaril Kaarsilla otsa juures linnakirjanikuks kuulutamisel, et veebruari alguses ilmub tema uus romaan «Lenini valss». Nüüd saab öelda, et ta täitis lubaduse, sest eile ilmunud pressiteate järgi on selle esitlus täna, 1. veebruaril kell 18 Tartu kirjandusmajas. Pidulikkust lisavad balalaikadel Meelis Hainsoo ja Kristjan Kannukene.