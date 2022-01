Kolm aastat kestev projekt näitas juba esimesel aastal, et nendest on kasu: peegelditega lõikudel esines ligi kolm korda vähem õnnetusi kui enne peeglite aega.

Projekti «Ulukid teel» veavad Eesti jahimeeste selts ning If Kindlustus. Andmed aitab kokku koguda Eesti maaülikool. Ettevõtmisse on kaasatud ka transpordiamet, kelle ülesanne on hoida reflektorid puhtad. Peegeldite eest maksid jahimehed ise.