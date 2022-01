«Peatähelepanu on Tallinnas toimuval, kuid tegelikult liigub Tartus turg pealinna omaga võrreldes sama hoogsalt – kui müüdud korteritele arvestada juurde veel eelmisel aastal müüki tulnud korterid, võime rääkida turu pea kahekordsest kasvust,» märkis mullu Tartus kõige enam uusi kortereid müünud Reterra tegevjuht Reigo Randmets.



«Nagu Tallinnas, otsib ostja ka Tartus eelkõige 2-ja 3-toalist, A-energiaklassiga, väiksemate haldus- ja ülalpidamiskuludega korterit ning sarnane on seis kahes suuremas Eesti linnas ka arendajate poolt vaadates – turul domineerivad viis-kuus tegijat, kes teevad enamiku turu mahust,» tähendas Randmets.



Samal ajal, kui müük on Tartus pea kahekordistunud, väheneb uute korterite pakkumiste arv – aasta lõpu seisuga ulatus pakkumiste arv 284 uue korterini, mis on võrreldes möödunud aastaga 60 protsenti vähem.



Tartu elamuarenduste müüki juhib juba kolmandat aastat Reterra Estate OÜ, möödunud aastal müüs ettevõte 150 uut korterit, neist ligi pooled Raadimõisa suurprojekti kahes arenduses. Tartu uusarendajate esiviisikusse kuuluvad veel Avaare Kinnisvara, Agriland KV, Nordecon ja Merko.



Koroonakriisist hoolimata püsis Tartu uusarenduste turg ka tunamullu kasvus. Kui 2019. aastal müüdi Tartu piirkonnas uusi kortereid 603, siis 2020. aastal oli neid 770 ehk ligi 30 protsenti enam.