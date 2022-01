Elvas Käo metsas tekkis olukord, kus töömehed asusid puid langetama, samas kui kohalikud elanikud ja looduskaitsjad on sellele tugevasti vastu. Priit Värv, millest see teile räägib? Miks on juhtunud nii, et saed pannakse käima enne, kui erimeelsused lahendatud?