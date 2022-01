Võidu põhjuseks toodi asjaolu, et muuseumi uus avahoidla on terviklik uuenduslik lahendus rikkalike muuseumikogude turvaliseks tutvustamiseks. See pakub lisaks visuaalsele elamusele ka praktilist lisaväärtust – ribakoodilahenduse kaudu inventuuride hõlbustamisest kuni innovaatilise nutirakenduseni, mis võimaldab külastajatel jõuda valitud museaalide infoni MuISis.

Tartus tegutsev spordi- ja olümpiamuuseum võistles ka 2021. aasta parima püsinäituse kategoorias, ent selle tiitli napsas tartlaste eest ära Eesti vabaõhumuuseumi näitus «Kolhoosi korterelamu», mis tõi tegijaile ka Suure Muuseumiroti.



Parima ajutise näituse auhinna ja Väikese Muuseumiroti sai Saaremaa muuseum oma näituse «Viikingid enne viikingeid» eest. Kokku tunnustati aastaauhindade galal 11 muueumiroti laureaati. Eriauhinna Rotilõks pani kõige külastajamugavamale muuseumile välja EAS ja Eesti muuseumiühing andis välja aasta turundaja eriauhinna Terav Pliiats.



«Rõõm on näha, kuivõrd palju on Eestis eriilmelisi ja põnevaid elamusi pakkuvaid muuseume. Võime olla tõeliselt uhked enda muuseumide üle, mille teemade ja programmide ring on uskumatult lai. Seega on muuseumide aastaauhindade konkursil juba nominentide hulka valituks osutumine märkimisväärne saavutus – Eesti on teatavasti muuseumirohke riik ning konkurents seega tihe,» ütles kultuuriminister Tiit Terik.