Tartumaal hulkunud pesukaru leiti üles ühest talumajast. Loom on elus ja terve

Loom viga ei saanud. Praegu on ta loovutatud Eestimaa Loomakaitse Liidule, kes hoiab teda hästi. Liidu koordinaator Kristi Metsa ütles, et nad püüavad seista selle eest, et pesukaru ellu jääks, saaks kiibistatud ja steriliseeritud ning võiks oma elu lemmikoomana jätkata.