Ürituse ühe korraldaja, Tartu ülikooli majandusteaduskonna turundus- ja kommunikatsioonispetsialisti Andres Vaheri sõnul on selline mõte lühiettekande võimalusi pakkuda olnud juba ammu, kuid enne selle elluviimist tuli pandeemiast tingitult idee pausile panna.

«Usun, et meie professorid tahaks kaasa lüüa küll, esimesi kõnelejaid polnud üldse raske leida,» rääkis Vaher. Nii toimub esimene loeng veebi teel täna kell 13-15, mida kõik on oodatud jälgima Worksup i vahendusel. Oma ideid, lahendusi ja visioone tutvutavad viis Tartu ülikooli töötajat.

Kui täna räägivad üritusel Tartu ülikooli töötajad, usub Vaher, et tulevikus on ehk võimalik kaasata ka teisi soovijaid. «Mõte on ikkagi teadus esile tuua nii Tartus kui Eestis ja suunata seda rahvale,» selgitas ta.