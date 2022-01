Tartu noortevolikokku on sel korral pürgimas 29 noort, kellest 15 enim hääli kogunud kandidaati sinna ka pääsevad.

«Varem töötasin Tartu linnavolikogu esimehena regulaarselt koos noortevolikoguga ning just neilt sai alguse kaasava eelarve hääleõiguse laiendamise ettepanek, mis on täna ka ametlikult sisse viidud. Ootan pikisilmi kohtumisi noortevolikogu järgmise koosseisuga, et arutada kultuuri- ja haridusvaldkonna küsimusi, mis mõjutavad otseselt noorte valikuid oma haridustee kujundamisel,» ütles Kaplinski.