Eile ütles Tamm, et koalitsioon on põhimõtteliselt kokku leppinud, et ühistranspordis kehtivad hinnad vaadatakse üle, eesmärgiga tulusid kasvatada, aga mis muutub ja kui palju, on veel vara öelda. Mingi osa bussisõidu kallinemisest kaetakse ka muude kuluridade arvelt. Liinivõrgu ja väljumissageduste kärpimine ehk teenuse kvaliteedi langetamine võiks Tamme meelest olla halvem abinõu, sest võib sundida inimesi eelistama autosõitu.