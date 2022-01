Lühikokkuvõte on see, et koroonaviirusega nakatunute hulk on detsembriga võrreldes hoogsalt kasvanud, enim nakatunuid on nooremas, 18–39-aastaste vanuserühmas. Valdaval osal nakatunutest haigustunnuseid pole, mis tähendab, et suur hulk inimesi kannab viirust edasi enese teadmata.

Koroonapositiivsete illustreerimiseks näitab Ruth Kalda matemaatikute ja statistikute töö tulemusena valminud graafikut (paremal), kus tulbad lainetena kerkivad ja langevad. Iga post väljendab ühe etapi tulemust, millest saadud hinnang on üle kantud rahvastiku koguarvule teadmisega, et veavõimalus on alati olemas.

Koroonaviiruse levimuse hinnang. FOTO: Allikas: Ruth Kalda

Tulbad on kolmevärvilised, hinnates nii koroona tunnustega kui ka tunnusteta nakkusohtlike inimeste hulka, samuti jääkpositiivsete inimeste hulka. Jääkpositiivsus on seotud kas läbipõetud haiguse või hiljutise vaktsineerimisega ja näitab neid, kes enam ohtlikud ei ole.

Kõige salakavalam on punane triip, kuna märgib neid nakkusohtlikke inimesi, kel haigustunnused puuduvad. See punane triip jaanuarikuu tulbas on mitu korda laiem, kui oli mullu detsembris, ning see ei tähenda muud, kui et ülinakkav omikrontüvi, mille saamist inimene ei märka, on jõuliselt kohal.

Müstilised antikehad

Antikehadega täisealiste inimeste osakaal elanikkonnast kasvab aga vaevaliselt, see on suurenenud vaid ühe protsendi võrra. Sest haigestutakse ju ka korduvalt ja haigestuvad need, kes on juba vaktsineeritud – neil kõigil olid antikehad olemas varemgi. Päris uusi vaktsineerituid tuleb juurde vähe. Ja neil, kes on haiguse varakult läbi põdenud ega ole end vaktsineerinud, on antikehad juba kadumas.

Hinnang antikehadele. FOTO: Allikas: Ruth Kalda

Viimase uuringuetapi andmete järgi on antikehad olemas 98 protsendil vaktsineerituist ning 91 protsendil neist, kes on haiguse läbi põdenud.

Kui hinnata aga kõiki Eesti täisealisi inimesi, siis antikehad on olemas 83 protsendil ning tõhustusdoosi saanute osakaal moodustab kõigist antikehadega isikutest kolmandiku.

Samas on antikehade olemasolu või nende puudumine ning see, keda antikehad päriselt kaitsevad, Ruth Kalda sõnul üks kõige enam küsimusi tekitav teema.

Ühel inimesel on pärast haigestumist või vaktsineerimist antikehade tase näiteks 500 ühikut, teisel aga 40 000 ühikut. Keegi ei tea, miks. Keegi ei tea ka seda, missugusest tasemest alates on antikehadest abi, ja kellel.

Omikrontüvele mõeldes läheb pilt aina keerulisemaks. Haigestuvad kõik, sõltumata antikehade olemasolust ehk sellest, kas oled haiguse juba läbi põdenud, kas oled vaktsineeritud või mitte. Tõhustusdoosi saanute risk nakatuda on küll ligi kolm korda väiksem kui neil vaktsineerituil, kes tõhustusdoosi saanud pole.

Kindel saab olla ka selles, et läbipõdemine ja vaktsineerimine või mõlemad koos kaitsevad raskema haigestumise ja haiglasse sattumise eest.

Ruth Kalda hinnangul on praegu liikvel olevast koroonaviirusest üle 80 protsendi omikrontüvega viirus. Deltatüvi ei ole kadunud, see on ka endiselt väga agressiivne ning ohustab paljusid.