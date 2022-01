Kümnenda meistritiitli taga on Abeli sõnul pühendumus. «Praegu on vorm hea ja valmistun ka Elva MMiks, aga kunagi jäin võistlustel lausa viiekümne kolmandaks, ei tea, mis siis juhtus,» muigas Abel.

Tase tõuseb

Tõsi on see, et pidev edu tekitab ka mugavustsooni ning seetõttu käib Abel võistlemas välismaal, näiteks osaleb ta Saksamaal sportkeegli Bundesligas. «Eesti keskmine tase on madalam ning välisvõistlustel tunned kohe, et enda tase ka tõuseb,» nentis Abel.

Aastas võtab ta ette paar välisvõistlust, igal nädalal mängib paar korda keeglit, muul ajal käib näiteks suusatamas. Kuuel treeningpäeval nädalas peab Abel oluliseks mitmekesist treeningut.

Kindlasti on võidu­tunne aja jooksul muutunud, aga alati lähen rajale endast parimat andma, rääkis Markko Abel.

Sportkeegel võib tunduda lihtne, aga tegelikult nõuab vaimselt suurt pingutust. «Kui on endal must päev, siis see mõjutab ka sooritust. Keeglis peavad ühtmoodi vaim ja füüsis korras olema, üks tasakaalustab teist,» selgitas Abel. Lisaks ei tasu üle treenida. «Seda näen sageli ja nii jääb võistlustel mängunäljast puudu,» sõnas ta.

Kas kümnes meistritiitel tekitab veel õnnejoovastust? Abeli sõnul on südames pigem rahu ning omamoodi juubelihõng on kümnendal tiitlil juures. «Kindlasti on võidutunne aja jooksul muutunud, aga alati lähen rajale endast parimat andma,» ütles ta.

Tema käe all treenivad mitmed Elva noorsportlased, kellega Eesti meistrivõistlustelt toodi koju kaks kulda, üks hõbe ja üks pronksmedal. Kõige säravam täht on Jonathan Austa, kes U14 vanuseklassis sai mullu individuaalsel maailmakarikavõistlusel 7. koha. Kui seni on Elva keegliklubis ühte rühma kuulunud kümme sportlast, siis nüüd liikmete arvu kahekordistatakse.

350 parimat mängijat

Eesti tipud sportkeeglis hakkavad mais Elvas toimuval MMil võidu nimel konkureerima 350 osalejaga.