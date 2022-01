Laskespordi suurvõistlusel kohtub kuue riigi paremik

Esimest korda peetakse rahvusvahelist laskespordivõistlust Elva Open Air, mis on kohale toonud ligi kolmsada sportlast, nende seas kuue riigi paremiku. Platsis on ka Eesti tipplaskurid ning paljudele osalejatele on see võistlus väga tähtis EMiks valmistumisel.