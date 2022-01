Tartumaa sotsiaaldemokraatide piirkonnajuht Priit Lomp sõnas, et erakond tuleb juba aasta pärast toimuvateks riigikogu valimistes käima saada. «See on tõsine töö, mida esimees ei saa kuhugi nõunikule delegeerida. Organisatsiooni käivitamise ja eestvedamise kogemus on selgelt tugevam Lauri Läänemetsal ja Eduard Odinetsil. Lisaks pole vähetähtis ka Läänemetsa visioon, et erakond peab senisest enam suutma tegeleda tööinimese jaoks oluliste teemadega – kodude kättesaadavusest kuni palgavaesuseni,» selgitas otsust Lomp.