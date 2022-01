Maarjamaa hariduskolleegiumi direktor paneb ameti maha

Alates 2017. aastast Maarjamaa hariduskolleegiumi juhtinud Pille Vaiksaar sõnas, et ametist loobumine oli tema isiklik otsus. «Selle taga ei ole mingit kriisi ega tüli,» selgitas Vaiksaar.

Ta põhjendas, et on juba väga pikki aastaid olnud erinevates vastutusrikastes ametites ning soovib nüüd võtta aja maha. «Ma ei ole teinud edasisi plaane töökoha valiku osas,» sõnas Vaiksaar.

Pille Vaiksaar on juhtinud 15 aastat Viljandi lasteabikeskust, töötanud peaspetsialistina sotsiaalministeeriumis ning olnud ka haridus- ja teadusministeeriumis erinevatel ametikohtadel. Maarjamaa hariduskolleegiumi direktoriks sai ta 2017. aasta detsembris.

Praegu otsin haridus- ja teadusministeerium konkursiga Vaiksaarele asendajat. Pille Vaiksaar on andnud sõna, et juhib kooli seniks, kuni ministeerium on Maarjamaa hariduskolleegiumile leidnud uue juhi. Ministeerium ootab huvilisi kandideerima kuni 3. veebruarini.