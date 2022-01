Wolt avas Tartus esimese pilvepoe

ellimusi saab teha läbi Wolti rakenduse või Wolti kodulehelt ja seejärel valida kojuveo või ise järgi minemise vahel. Tellimusi saab ka ette teha ja soovitud tarneaja saab määrata viie minuti täpsusega. Kõiki kojuvedusid teevad Wolti kullerpartnerid, kellel on olemas vajalikud vahendid nagu külmakotid ja -alused, et vedada toidukaupa ja hoida külmaahelat.

«Teame, et Tartu inimesed on meid juba oodanud ja meil on väga hea meel, et saame lõpuks avada siin täiesti uue pilvepoe. Peamiselt tahame aidata inimestel igapäevaselt aega säästa ja lasta neil keskenduda asjadele, mis on päriselt olulised. Ootame põnevusega, kuidas pood vastu võetakse ja kuidas inimesed seda aja jooksul kasutama hakkavad,» ütles Wolt Marketite välisturgudele laienemise eest vastutav Olli Rissanen.