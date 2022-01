Kinolised saavad kord kuus neljapäeviti oma hirmudele silma vaadata

Programmi seanssidel on vaatajad silmitsi oma hirmudega. «Minu meelest on mõistlik õudusfilmidele läheneda selliselt, et midagi on neist õppida. Õppida iseenda kohta. Miks see, mida ma vaatan, mind hirmutab? Keeruline on paaniliselt karta midagi, mille sa oled ära tundnud,» märkis «Õõvarõõmu» kuraator Kalver Tamm.