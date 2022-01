Tartu targa linna ja välisinvesteeringute valdkonnajuht Roomer Tarajev ütles, et ka Tartu linn on tervisetehnoloogia arengu seadnud üheks fookusvaldkonnaks. «Tartu on üks olulisemaid arstiabi osutamise keskusi Eestis, tehes seejuures tihedalt koostööd teadus- ja arendusasutustega. See toetab innovaatiliste lahenduste leidmist ning rikastab sel moel ka kättesaadavate teenuste rohkust ja kvaliteeti,» lisas Tarajev.