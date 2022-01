Muuseumi teatel peab kõigepealt ettekande Peetri kihelkonna küladest ja inimestest Ülle Tarkiainen. Järgmisena kõneleb Ründo Mülts sama kihelkonna mõisatest rahvapärimuses. Kell 16.30 on kavas Janika Orase, Ottilie Kõiva ja Kanni Labi koostatud ja toimetatud 997-leheküljelise teadusliku suurväljaande «Vana Kannel XIV. Peetri regilaulud» esitlus. Ja kui seejärel on sama kihelkonna lauludega esinenud Arhailised Mehed ja Rakuke, on järg õnnitluste käes.