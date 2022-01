Eesti Raudteel on kavas raudtee elektrifitseerida, suurendada rongide kiirust, tihendada graafikut, tuua liinidele uued rongid. Selleks aga on tarvis teha eeltöid.

Linnapea huvi kohtumisel oli, et kõik raudteed puudutavad tööd saaksid tehtud nii, et 2024. aastal Tartusse Euroopa kultuuripealinna üritustele tulijad saaksid kasutada rongi tõrgeteta. Klaasi sõnul mõistis Eesti Raudtee juhatuse esimees olukorda väga hästi. «Teeme koostööd, et raudtee saaks arendatud ja kultuuripealinna üritused peetud,» sõnas ta.