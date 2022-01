Tartu munitsipaallasteaedade kohatasu on pikalt olnud Eesti kõrgemaid: aastail 2015–2020 oli kohatasu suurus 15 protsenti alampalgast, 2021. aastal 14 protsenti. Rahandusministeeriumi 2019. aasta andmetel oli Eesti keskmine kohatasu kuus protsenti alampalgast. See näitab, et enamik Eesti omavalitsusi on seadnud prioriteediks lastega perede heaolu ja on määranud kohatasu selle järgi.