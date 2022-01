Jens Raavik: kas energiavaesuse vastu oleks abi krüptorahast?

Võib-olla ma kõlan nüüd nagu see tüüp, kes ei luba sul kaubanduskeskuses poekottidega mööduda enne, kui oled talle rääkinud oma pensioniplaanidest, aga katsun selle teadmisega edasi elada ja loodan, et mõne lugeja ning kaasamõtleja vanaduspõli on käesolevate ridade tõttu kenam. See ongi tore eelmainitud põneval ajastul: on asju, millest üks põlvkond pole midagi kuulnud, samas on teatud seltskond, kellele sama teema toob tagasi mälestusi.