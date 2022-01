Juba viiendat aastat Tartu vallavanem Jarno Laur abilinnapea ametit ei igatse, sest kogu nähtud vaev läheb linnapea arvele. Nüüd on täitsa tore tehtud tööle ka ise hinnet saada. FOTO: Margus Ansu

Tartu vald on viimase nelja aastaga ehitanud kaks uut kooli, kaks lasteaeda, ühe rahvamaja ja spordihoone. Vallamajani ei ole veel jõutud, muheles teist ametiaega alustanud vallavanem Jarno Laur (46, SDE), viidates hoone närtsinud ilmele. Alati on mingid asjad, mis on veidike tähtsamad ja kiiremad.