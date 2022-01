Tartu linna haridusosakonna juht Riho Raave nentis, et haiguse levik on suur ning nii linnavalitsus, terviseamet ja ka haridusministeerium püüavad igati aidata, et viiruse levikule saaks koolides pidurid peale.

Kolmapäeva hommikul oli Tartu koolides haigestunuid 90 töötajat ja 745 õpilast. 97 klassi või õppegrupi on suunatud distantsõppele. Sel nädalal on kolm Tartu gümnaasiumit,Treffner, Poska ja Petersoni gümnaasium sel nädalal distantsõppel. Samas väljendas Raave head meelt, et on ka üksikuid koole, kus olukord on praeguseid nakatumisnäitajaid silmas pidades üsna hea. «Näiteks Karlova kooli tabas viiruselaine enne talvist koolivaheaega ja praegu on seal vaid kuus koroonapositiivset õpilast ja üks töötaja,» sõnas Raave kolmapäeva hommikul.