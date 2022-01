Eesti laulu- ja tantsupeo sihtasutuse juhataja Margus Toomla sõnul on XIII noorte laulu- ja tantsupeo ettevalmistused täies hoos - laulikud on valmis ning juba registreerunud kollektiividele ka kätte toimetatud. «Laulud-tantsud on salvestatud ja peagi lauljatele-tantsijatele harjutamiseks nähtavad,» sõnas Toomla.

Ta tõstis esile, et XIII noortepeo ettevalmistusprotsessis on sel aastal oodata ka mitmeid uuendusi, mis kollektiive laulu- ja tantsupeoks valmistumisel toetavad. Näiteks on osadel kooriliikidel võimalik tavapäraste paberlaulikute kõrval võimalik tellida ka e-laulikud ning samuti orkestrite ja rahvamuusikute partiid ilmuvad e-materjalina. Peagi leiavad koorilauljad laulupeo veebilehelt ka ühe täiesti uudse e-lahenduse repertuaari iseseisvaks õppimiseks ja harjutamiseks häälepartiide kaupa.

«Viimased hooajad on kollektiividele koroonaviirusest tingitud piirangute tõttu keerulised olnud. Loodetavasti aitab laulu- ja tantsupeoks valmistumine nendest segastest aegadest meid üheskoos veidikene lihtsamini läbi, sest laulu- ja tantsupidu on ikka olnud koori- ja rahvatantsuliikumisele oluliseks veduriks,» rääkis sihtasutuse juhataja.

XIII noorte laulu-ja tantsupeole registreerumiseks on kollektiividel tarvis täita avaldus laulu- ja tantsupeo elektroonilises registris, mis asub internetis aadressil: https://register.laulupidu.ee. Kollektiive saab noortepeole kirja panna kuni jaanuari lõpuni. Juba registreerunud kollektiividel on sel perioodil vajadusel võimalik õppematerjale juurde tellida.

XIII noorte laulu- ja tantsupidu kannab ühist juhtmõtet «Püha on maa». Noortepeo loovjuhtide selgitusel on sõna «püha» selline, mida argipäevas väga tihti ei kasutata. Seda sõna hoitakse puhuks, kui tuleb rääkida millestki väga erilisest. Millestki, mis väärib meie eriti sügavat austust ja mida ei tohi rikkuda.

Teekonnal laulu-, tantsu- ja rahvamuusikapeo poole õpitakse üheskoos rohkem märkama ja hoidma igas argipäevas seda, mis püha – meie keelt, meie maad ja ka meie ühist kodu, planeeti Maa. See juhtmõte on olnud lähteideeks laulupeol, inspireerinud rahvamuusikapeo loojaid ning nende väärtustega kokku kasvamisest jutustab ka tantsupeo etendus pealkirjaga «Sillad».