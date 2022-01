See on üsna tähelepanuväärne valik uuest, kunstiakadeemias hiljuti õppinud või õppivast põlvkonnast. Britta Benno näitus on suisa tema doktoritöö üks osa, mis annab pildi sellest, et traditsioonilisi kunstiliike me nüüdisaegsest kunsti kõrgharidust andvast akadeemiast enam ei leia. Ning sellega tuleb leppida. Tartu kui viimane traditsioonidest lähtuvat kunstiharidust viljelev kants annab ilmselt lähitulevikus siin järele.